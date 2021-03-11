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Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına fırtına engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 09:26
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00-14.00, Geyikli'den saat 11.00-15.00 seferleri, Gökçeada-Kabatepe hattında ise, Gökçeada'dan 07.00 ve Kabatepe'den 09.00 seferleri yapılamazken, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.

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