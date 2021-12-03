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Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

DHA3 Aralık 2021 Cuma 09:30 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 09:30
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ile Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferi ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan Gökçeada'dan saat 17.00, 22.00 ile Kabatepe'den saat 19.00 seferi ise gerçekleştirilecek.

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