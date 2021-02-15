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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.

DHA15 Şubat 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:52
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Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gestaş firması yaptığı açıklamada; olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geçen gün de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında olumsuz hava şartları nedeniyle seferler yapılamamıştı.

Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

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