Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından yapılan duyuruda, Kuzey Ege Denizi´nde kevvetli esen poyraz nedeniyle, Gökçeada'dan Kabatepe´ye saat 11.00'deki ve Kabatepe´den Gökçeada´ya saat 13.00´deki tarifeli seferlerin iptal edildiği açıklandı. Sağanağın sürdüğü kentte, poyraz ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferler aksamadan yapılıyor.