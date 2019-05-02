Gökdere Köprü Barajı'nın Dipsavak Derivasyon Tüneli'nin kapağı patladı
Adana Kozan ilçesinde Gökdere Köprü Barajı'nın Dipsavak Derivasyon Tüneli'nin kapağı patladı. Olayda sel sularına kapılanlar olduğu bildirildi. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi
- İHA
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