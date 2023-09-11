Göksu'dan İmamoğlu'na eleştiri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iflas etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediye yönetimine eleştiriler yöneltti. Göksu, "İstanbul'a ve İstanbullulara dair sorumluluklarımızı yerine getirip getirmediğimize dair kendimizi hesaba çekeriz. Kendimizi hesaba çekeriz ki biz kalbimizin de, zihnimizin de müsterih olmasını isteriz. Bugün 4 buçuk yıl sonra yeni çalışma dönemine başlarken sorumluluklarımız konusunda alnımız ak, kalbimiz huzurlu bir şekilde İstanbulluların huzurundayız. Ancak kalbimizin müsterih olması ne bizi, ne AK Parti grubunu, ne Cumhur İttifakı'nı mutlu kılmıyor. Bizim kalbimizin müsterih olması, bizim üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olmamız yeterli olmuyor. Biz 4 buçuk yıldır bu kürsüye ikazlarımızı yaptık. Çünkü biz CHP'yi çok iyi tanıyoruz. Biz bu filmi 30 sene önce de izledik. O zaman olduğu gibi şimdi de İstanbul'a yazık edeceklerini ve İstanbul'un geleceğini karartacaklarını biliyorduk" dedi.

"BÜTÜN YATIRIMLARDA YÜZDE 80 GERİ GİTMİŞ"



Belediyenin yatırımlarının yüzde 80 geriye gittiğini söyleyen Tevfik Göksu, "Ulaşım başta olmak üzere İstanbul her şeyde geri gitti. Bunu göstermek istiyorum. Bu benim oturup çizdiğim foto blok değil. Denetim komisyonundan aldığım veriler. Buradan konuşan arkadaşlara sesleniyorum. Onlar da aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin artık iflas ettiğini görüyorlar. Bütün yatırımlarda yüzde 80 geri gitmiş. Bütün yatırımlarda İBB geri gitmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunda dünyada birinciliğe çıkmış. '5 yılda İstanbul'un kentsel dönüşümünü çözeceğiz' dedi. Bırak sen İstanbul'un 5 yılda kentsel dönüşümünü, 5 yılda İstanbul'un kentsel dönüşüm stratejisini hazırlayamadınız" şeklinde konuştu.

"3 KAT İSTANBUL'U KÜÇÜLTTÜNÜZ"



Göksu, "4 buçuk yıl bir kenti yöneten belediye başkanı kürsüye çıktığı zaman yola çıkış referansı olarak neyi verir? 4 buçuk yıl bu kenti yöneten belediye başkanının şu da benim referansım diyeceği bir eser yoktur. Bir tane proje gösteremedi. Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin ihale yapmış. Kaç tanesini televizyonda gördüm? Hani şeffaf olacaktı. Bakın 24 tane televizyonda yayınlanmış. Onlar da tekrar iptal edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarını yüzde 29'dan yüzde 9'a indirdiniz. 3 kat İstanbul'u küçülttünüz" ifadelerini kullandı.

"350 MİLYON OLAN İSKİ'NİN BORCUNU 13 MİLYAR 750 MİLYONA ÇIKARDINIZ"



İSKİ'nin borcunun arttığını da belirten Göksu, "28 milyar borçla aldığınız Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin borcunu 5 kat yükselttiniz. 30 yıldır ilk defa İstanbul'u borçlanamaz hale getirdiniz. AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı yüzde 89 iken, bunu yüzde 177'ye çıkardınız. 350 milyon olan İSKİ'nin borcunu kaça çıkardınız biliyor musunuz? 13 milyar 750 milyona çıkardınız" diye konuştu.