Gökyüzü'nden iki birincilik

Eğitimde öğrenciye yaklaşımı ve başarı felsefesiyle farklı bir çizgi yakalayan Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları, öğrencilerini hayata hazırlamaya devam ediyor. Onların yeteneklerini keşfetme imkanının sağlandığı okulun iki öğrencisi Maltepe’de ödül kazandı. Üç yıldır Maltepe’de düzenlenen yarışmalarda ilk üçe giren okul öğrencileri bu yıl resim ve şiir dalında iki birincilik elde etti.

Şiir dalında 6-B sınıfı öğrencisi Berke Sabır, resim dalında ise 4 - A sınıfı öğrencisi Salih Emre Çağ, okullar arası düzenlenen yarışmalarda birinci oldu. Sabır ödülünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı Hasan Polat Stadında Maltepe Kaymakamı Sayın Meftun Dallı’nın elinden alırken Çağ'a da ödülünü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç verdi.