Golan kararı ve İsrail’in jeopolitik bağımlılığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter-diplomasisinin bir başka örneği 21 Mart tarihinde Ortadoğu’yu takip edenler-ce dikkatle izlendi. Trump, Golan Tepeleri’ni İsrail’in egemenliğindeki topraklar olarak tanıyacağını ilan etti. Esasında bu durum ABD’nin İsrail’deki büyükelçilik binasını Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması sonrasında tutarlı bir diplomatik girişim olarak görülebilir. Peki Golan Tepeleri’ni uluslararası siyasetin tartışmalı ve hararetli konusu haline getiren neydi?

1967’den bugüne İsrail hükümetlerinin tamamına yakını Golan Tepeleri’ni İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak ilan edegelmiştir. Golan Tepeleri, 1967’de 6 Gün Savaşları’nda İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) tarafından ele geçi-rildi. İsrail 6 Gün Sa-vaşarı’nda Ürdün’den Batı Şeria’yı, Mısır’dan Sina Yarımadası ve Gazze’yi, Suriye’den Golan Te-peleri’ni ele geçirerek anılan toprakları işgal etti. İsrail’in bu şekilde geniş bir alana yayılan coğrafi büyümesi uluslara-rası örgütler tarafından da tepkiyle karşı-landı. Buna binaen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1967’de 242 sayılı, 1973’de 338 sayılı ve 1981’de 497 sayılı kararlarıyla İsrail’in anılan bölgelerden acilen çekilmesini vurgulamıştır. İsrail ise 1979’da Mısır ile yaptığı barış anlaşmasıyla Sina Yarıma-dası’ndan 1982’de tamamen çekildi. 2005 yılında Ariel Şaron’un Başbakanlığı döneminde, “Tohnit Ha Hitnatkut” (Ayrılma Planı) çerçevesinde Gazze Şeridi’nden İsrail’in güç kullanmasıyla Yahudi yerleşimleri boşaltıldı. Oslo ikinci anlaşmaları ile İsrail kuvvet-leri Batı Şeria’nın altı şehri ve 450 kasabasından unsurlarını çekti. Kısacası, İsrail 1967’de işgal ettiği alanların çoğundan geri çekilmesine rağmen Golan Tepeleri’nden kuvvetlerini kaydırma yönünde bir adım atmadı.

Barış çabaları

İsrail’in 2000’li yılların başlarında Suriye ile barış anlaşması tesis etme yönündeki çabalarını biliyoruz. 2000 yılında Suriye Devlet Başkanı Hafız El-Esad ve İsrail Başbakanı Ehud Barak ABD’nin arabuluculuğunda Cenevre’de barış gö-rüşmelerine başlama konusunda mutabık kaldı. Suriye, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri’nden tamamen geri çekilme-sini ön şart olarak sundu. İsrail ise uzun dönemli güvenlik stratejisiyle uyumlu olarak Golan Tepeleri’ni elinde tut-manın önemine inanıyordu. Golan Tepeleri’nin 1967’den itibaren İsrail egemenliği altında olması ondan vazgeçme-sini askeri ve siyasal açıdan zorlaştırıyor.

Golan Tepeleri coğrafi olarak İsrail’in kuzeydoğusunda yer alıyor. Golan’ın doğusunda Galile Denizi, kuzeyinde ise İsrail’in kom-şuları Suriye ve Lübnan yer alıyor. Golan Tepeleri ve Suriye arasında BM’nin yaklaşık bin kişilik persone-linin yer aldığı askerden arındırılmış bir alan bulunmakta.

Golan Tepeleri oldukça stratejik bir konuma sahip. Denizden yaklaşık 400 metre yüksekliğinde bir plato görünümü veriyor. Go-lan’ın kontrolü, Suriye ve Lübnan’ın İsrail’e yönelik askeri hareketliliğinin gözetlenmesi için oldukça önemli imkanlar sunuyor. Golan Tepeleri ile birlikte İsrail kuzey sınırlarını güvence altına almış oluyor diyebiliriz. Bu-nun yanında Golan Tepeleri’nden İs-rail’in temiz su kaynaklarının 1/3’ünü temin ediliyor. Golan’ın demografik yapısı ise 1967 Savaşı’ndan sonra İsrail’in güvenlik konseptine uygun şekilde yeniden dizayn edildi. 150 bin Suriyeli Arap yaşadıkları topraklardan göç ederken, Arapların nüfusu 20 bine kadar indi. Bu Arap nüfusun çoğunluğunu Dürzi Araplar oluşturmakta. Golan Tepeleri’ne yönelen yoğun Yahudi göçü saye-sinde 32 yerleşim alanı kuruldu ve bugün 25 bine yakın Yahudi bölgede yaşıyor.

Golan Tepeleri birçok konuda İsrail için vazgeçilmezliğini koruyor. İsrail içme suyunun yaklaşık yüzde 40’ını buradan karşılıyor.

Ürdün Nehri ve doğal kaynak suları Kinneret gölünü dolduruyor. Golan’ın kaybedilmesi İsrail’e gelen su kaynaklarının akışını engelleyebilir. İsrail için su kaynakları oldukça stratejik öneme sahiptir.

Askeri sürprizleri engelliyor

Golan, radar sistemleri ve dinleme aygıtları için stratejik bir alan sağlıyor. Dağlık olması Suriye’den gelecek askeri sürprizleri engelliyor. Golan Tepeleri her yönüyle İsrail için stratejik bir değer. Ürdün, Filistin ve Lübnan için bir geçiş kapısı olduğu söylenebilir. İsrail’in sahip olduğu sofistike silahlar, elektronik sistemler ve güçlü mobil uygulamalarla hedeflediği hasımlarına saldırabilse de coğrafyanın sunduğu fırsatlarla bunların ikame edilmesi oldukça zordur.

İsrail için kuzey sınırlarını korumak bugünlerde oldukça önemli bir güvenlik endişesi. İsrailli savunma elitleri bilmektedirler ki, kuzey sınırları Hu-la Vadisi veya Kuneytra’dan savunulacaktır. Golan Tepeleri de anılan iki mıntıka için adeta tampon bölgesi işlevini yerine getirmektedir.

Seçmen Likud’a yönelir mi?

Golan Tepeleri kararının, İsrail’de hararetli geçen siyasi atmosferi de oldukça etkilediği söylenebilir. 9 Nisan’da sandık başına gidecek olan İsrail seçmeni için güvenlik meselesi her daim öncelikli konulardan birisi olmuştur. Trump’ın Netenyahu’ya yönelik bu tür bir jeopolitik jesti kararsız İsrail seçmeninin Likud’a yönelmesini kolaylaştıracağa benziyor. Şu an son anketlere göre, sağ blok 65 vekili kazanırken sol blok 55 vekille yetiniyor. Tüm bu rakamların ötesinde İsrail’de değişen ve dönüşen demografi sağ partilerin iç ve dış politikalarını belirleyen temel etken diyebiliriz. İsrail nüfusu otantik değerleri, ulusal gururlarını gıdıklayacak tarihsel ve dinsel referanslara bağlı gelişmeleri oldukça önemsiyor. Golan’ın kazanımı İsrailli ortala-ma seçmen için güçlü İsrail’in Netanyahu tarafından inşa edildiği tahayyülünü doğrular nitelikte. Netanyahu’nun seçim kampanyası boyunca “ha-zak” (güçlü) ve “halas” (zayıf) kelimelerine vurgusu ve tekrarı da buradan kaynaklanıyor.

İsrail’de seçimler var olan siyasi aritmetiği radikal biçimde değiştirmeyeceğe benziyor. Bu seçimin kritik bir çıktısı olarak muhalefetin konsolide olması sonucunun yaşanacağını söyleye-biliriz. İsrail’de toplum, siyaset ve devlet her geçen gün jeopolitiğe bağımlı hale gelirken, İsrail toplumunu etkileyen ve gündelik yaşamını zorlaştıran hayat pahalılığı, konut fiyatlarındaki yükseklik gibi meseleler ise gündemin geri planına itiliyor.

@gcinkara