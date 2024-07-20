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Gölde facia: 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki gölde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi öldü.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:40 - Güncelleme:
Gölde facia: 2 kişi hayatını kaybetti
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Yörükler Mahallesi'ndeki gölde balık tutmak için kayıkla açılan Mehmet Erdenli (54) ve Hayrettin Ertuğrul'a (55) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu alabora olan kayıktan Erdenli ve Ertuğrul'u çıkardı.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan 2 kişinin öldüğünü belirledi.

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