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Samsun'da gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

  • İHA
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Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybedip göle düşmüştü.
 
Samsun'dan gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinin gece geç saate kadar yaptığı arama çalışmalarında şahsa ulaşılamamıştı.
 
Bugün sabahın ilk ışıkları ile bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, Derbent Barajı'nda balık restoranı bulunan Özcan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor. 
 

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