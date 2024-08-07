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Göle düşen helikopter için çalışmalar sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Göle düşen helikopter için çalışmalar sürüyor
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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, dün yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Dalgıçlar, baraj gölünde helikopterin bağlı olduğu kaldırma balonlarına hava vererek helikopteri yüzeye yaklaştırmaya çalışıyor.

Helikopterin, yüzeye yaklaştırıldıktan sonra botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

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