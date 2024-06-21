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Göle düşen kardeşini kurtarmak isterken, gölette kayboldu

Gaziantep'te boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın kardeşini kurtarmak isterken gölette kaybolduğu öğrenildi. Cenazesi ailesine teslim edilen Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve iyi geçen sınav sonrası üniversite hayalleri kurduğu belirtildi.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Göle düşen kardeşini kurtarmak isterken, gölette kayboldu
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Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 kardeşten biri çırpınmaya başladı. Kardeşi Mehmet Fatih Tarhan'ın (15) çırpındığını fark eden ağabeyi Ömer Faruk Tarhan (18) yardıma koştu. Bu sırada 2 kardeş de suda çırpınmaya başladı.

KARDEŞ KURTARILDI AĞABEYİ SUDA KAYBOLDU

Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren kardeşlerden Mehmet Fatih Tarhan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken ağabeyi Ömer Faruk Tarhan ise suda kayboldu.

CESEDİ 5 SAAT SONRA SUDAN ÇIKARILDI

Suda kaybolan 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan'ın cenazesi ise olay yerine sevk edilen sualtı dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu 5 saat sonra bulunarak çıkarıldı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kardeşi Mehmet Fatih Tarhan'ın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü vurgulandı.

ÜNİVERSİTE HAYALLERİ YARIM KALDI

Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve sınavının iyi geçtiği öğrenildi. Tarhan'ın heyecanla sınav sonuçlarını beklediği ve iyi bir bölümde üniversite okuma hayali kurduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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