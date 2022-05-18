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Gölet kenarında giysileri bulunmuştu... İkiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:57 - Güncelleme:
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Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde ikiz kardeşler Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ü (13) evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı.

Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle gölette su tahliyesi yapması sonucu dalgıçlar Gençtürk kardeşlerin cesetlerine ulaştı.

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