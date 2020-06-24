İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,854
  • EURO
    7,7342
  • ALTIN
    389.881
  • BIST100
    114831
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gölete giren yeğenini kurtarmaya çalışan dayı boğuldu
Güncel

Gölete giren yeğenini kurtarmaya çalışan dayı boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Şeyhmus Arı (35) boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:20
ABONE OL

Şeyhmus Arı, ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü altındaki baraj göleti kıyısına, balık tutmaya gitti. Arı, gölete giren yeğeninin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya atladı. Akıntıya kapılan Arı, kısa sürede gözden kayboldu, yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Arı'nın cansız bedeni, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkardı. Yakınları sinir krizi geçiren Şeyhmus Arı'nın cenazesi, Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde toprağa verilecek.

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.