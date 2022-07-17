''Göletteki kazlar çalındı'' denilmişti! Gerçek başka çıktı

Alınan bilgiye göre, bazı sosyal medya platformlarında, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kadının gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde görüntüler paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Emniyet ekiplerinin parkın güvenliğinden sorumlu personel ile yaptığı görüşmede söz konusu kazların kadınlara ait olduğu belirlendi. Kazları gölete bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, bu kişilerin kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşıldı.