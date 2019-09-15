Kırklareli'nde feci görüntü! Ölen balık sayısı artıyor

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Göletteki sular çekildikçe telef olan balık sayısı artıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sulama göletindeki suyun çekilmesi üzerine dünden bu yana balık ölümlerinde artış olduğu gözleniyor.

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İlçeye bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinden tarlaların sulanması nedeniyle dün suyu çekilmeye başlamıştı. Bugün daha da azalan su nedeniyle göletteki telef olan balıkların sayısı arttı.

Köy muhtarı Şevket Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimlerin kurak gitmesi ve yeteri kadar suyla beslenmemesi nedeniyle göletin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Suyun azalmasına bağlı olarak çok sayıda balığın telef olduğunu ifade eden Filiz, acil yardım beklediklerini ifade etti.

Balıkların göz göre göre telef olduğunu aktaran Filiz, "Çiftçilerimiz de tabii mahsullerini suladılar, ondan da suyun azaldığı bir gerçek. Göletimize su takviyesi yapılırsa geri kalan balıklarımız yaşayacak. Balıkları kurtarmak istiyoruz ama göletin altı balçık olduğundan giremiyoruz. Şu anda imkan yok. Sonuç vahim. Dün göldeki su daha fazlaydı, bu sabah suyun biraz daha azaldığını gördük. Buna bağlı olarak balık ölümleri de artıyor." diye konuştu.

Sulama Kooperatifi Başkanı Lütfü Gök de balık ölümlerinin hızla arttığını ifade etti.

Çaresizlik içerisinde beklediklerini anlatan Gök, "Tek beklentimiz su gelmesi. Nereye başvurduysak sonuç alamadık. Maalesef balıklar ölüyor." dedi.

Balıkların ölmesine çok üzüldüklerini dile getiren Gök, "Çiftçimiz bu göletten mahsullerini suluyor. Çiftçilerimiz de üzülüyor tabii balıkların ölmesine ama mecburen göletten sulama yapıyor. Beklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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