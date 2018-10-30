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Golf tutkunları Cumhuriyet Bayramı’nı Turkcell Platinum Golf Challenge’da kutladı

Bu yıl ilk kez Turkcell Platinum’un desteğiyle Klassis Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvasının kazananları belli oldu. Turnuvada 200’e yakın yerli yabancı golfçü 5 kategoride şampiyonluk için mücadele etti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen ve ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuva, aralarında Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Cavit Yıldız, Beyhan Benardete, Serra Tokar ve Hamit Altıntop’un bulunduğu iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlüyü de bir araya getirdi. 

 

Turkcell golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı. Bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü’nden düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen turnuvada, 5 kategoride şampiyonlar belli oldu. 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuvada, Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Cavit Yıldız gibi iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Beyhan Benardete, Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü simalar da mücadele etti.

 

Ödül töreninde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

 

İki gün süren turnuvada, oyuncular kırmızı ve beyaz kıyafetlerle mücadele ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ortak oldular. 18 çukurluk sahada gerçekleşen müsabakada, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen görkemli bir törenle aldı. Törende katılımcılar kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı’nın mutluluğunu doyasıya yaşadılar. 

 

Turkcell Platinum Golf Challenge Kazananları:

Erkekler A:Mustafa Özdemir
Erkekler B: Sung Jin Lee
Erkekler C: Anıl Sertdemir
Kadınlar A: Özlenen Başoğlu
Kadınlar B: Nursel Çökelek
Gross: Zeynep Ergelmiş       

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