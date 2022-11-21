Gömdüğü metroları unutan İmamoğlu tutmadığı sözünü yine gündeme taşıdı

Koltuğa oturduğu günden bu yana verdiği vaatleri yerine getirmeyen İmamoğlu, 2020 yılında duyurduğu ve 2021 yılında başlayacaklarını duyurduğu ancak tek bir çivinin bile çakılmadığı 'HızRay' projesini yeniden gündeme getirdi.

2021'DE BAŞLAYACAĞIZ DEMİŞTİ HAVADA KALDI

Görevde bulunduğu süre zarfında hizmet adına başarılı hiçbir projeye imza atmayan İmamoğlu ve yönetimi, AK Parti döneminde projelendirilen ve başlanan metro hatlarının inşaatlarını da betonla kapatmıştı. İmamoğlu, 2020 yılında açıkladığı 'HızRay' projesinin 2021 yılında temelinin atılacağına yönelik söz vermişti.

TUTMADIĞI SÖZÜ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Aradan geçen yıllara rağmen projeyle ilgili en ufak bir mesafe dahi ilerleyemeyen İmamoğlu, tutmadığı sözü yeniden verdi.

İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU'NUN METRO KARNESİ ÇOK ZAYIF

AK Parti'nin yaptığı projeleri kendisi yapmış gibi lanse ederek gündeme gelen İmamoğlu ve İBB yönetiminin 3 yıllık dönemdeki metro karnesi oldukça zayıf.

METRO PROJELERİNİN ÜZERİNE TOPRAK ATTILAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bitirip hizmete açtığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu "Maliyetini İBB karşılıyor" diyerek 'biz yaptık' algısını vatandaşa empoze etmeye çalışan İmamoğlu, AK Parti döneminde başlatılan Sancaktepe-Yenidoğan, Yenikapı-Sefaköy, Kirazlı-Halkalı metro hatlarının inşaatını sürdüremeyip durdurdu.

Projesi, izinleri ve finansmanı hazır olan Kağıthane-İstinye metrosuna kazma bile vurulamadı. İmamoğlu'nun ekipleri, yapımını beceremedikleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosundaki inşaat sahasını toprakla doldurarak tarihi rezalete imza atmıştı.