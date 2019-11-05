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Gomis sonrası Cimbom'un yüzü bir türlü gülmedi

İki sezon önce zam talebini geri çevirip Bafetimbi Gomis'i apar topar gönderen Galatasaray, o günden bu yana hücumda gün yüzü görmedi.

  • Sabah
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Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone'yi alsa da aradığını bulamadı.
 
Bu sezon 14 resmi maçta sadece 12 gol atabilen Galatasaray'da forvetlerden Falcao 1, Andone 2 kez ağları sarsabildi. Gomis'i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin Euro zam talebini geri çevirmişti.
 
Bafetimbi Gomis'e zam yapmayan ancak forvet transferinde har vurup harman savuran sarı-kırmızılı kulüp son bir yılda süreci kötü yönetti:
 
1- Diagne için 10 milyon Euro bonservisin yanında Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu bile verildi. Sezon başında Suudi Arabistan pazarından kulüp bulunamayan Diagne, yok pahasına Club Brugge'e kiralandı.
 
2- Yönetim, geçen sezon ara transferin son günü getirdiği Mitroglou'nu yaz sonu 700 bin Euro tazminatla PSV'ye gönderdi.
 
3- 3 yıllık imza atan Falcao, 15 milyon Euro garanti para alacak. 6 milyon Euro bonusu da olan Kolombiyalı golcü için 3.5 milyon Euro menajer komisyonu ödendi.
 
4- Kiralık gelen Andone'nin satın alma opsiyonu da bulunmuyor.
 
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Gomis, sarı-kırmızılı takımda 33 Süper Lig maçına çıkarken 29 gol attı. Fransız oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarstı.

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