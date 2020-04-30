Gönül Elçileri, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

AA 30 Nisan 2020 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:03

Gönül Elçileri Uluslararası Farkındalık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Veysel Filiz, yaptığı açıklamada, başlattıkları yardım kampanyasında Türkiye genelinde bin 200 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıttıklarını söyledi.



Orta Asya'dan gelen Türkmenler başta olmak üzere Kırgız, Uygur ve Taciklerin aralarında bulunduğu göçmenlere yönelik de çalışmalar başlattıklarını anlatan Filiz, bu çerçevede İstanbul'da yaşayan 50 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koli verdiklerini belirtti.



Filiz, Gönül Elçileri ile Avrupa Yozgatlılar Federasyonu iş birliğiyle cumartesi günü Yozgat'taki ihtiyaç sahiplerine bin koli dağıtacaklarını, gelecek hafta da İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi Yozgatlılara 200 koli yardımda bulunacaklarını dile getirdi.

Ailelerin durumuna göre bebek maması, bebek bezi, ilaç ve oyuncak gibi yardımlarda da bulunduklarını belirten Filiz, "Derneğimiz 8 il temsilciliği ile birlikte 81 ilde faaliyet gösteriyor. Dağıtım yaptığımız kolilerin içerisinde bir ailenin, ramazan süresince gıda ve hijyen ihtiyacını karşılayacak ürünler bulunmaktadır. Ramazanda yardımlarımız devam edecektir. Özellikle koronavirüs ile mücadele ortamında oluşan olağanüstü konjonktür nedeniyle ihtiyaçlar gözden geçirilerek devletimizin aldığı önlemlere ek olarak sivil toplumun üzerine düşen görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Şehirlerimizde bizlere emanet edilen tüm kitlelerin sesini duyarak ve birlik içinde hareket edilerek bu zor sürecin üstesinden gelineceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.