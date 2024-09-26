İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2024 Perşembe / 23 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1375
  • EURO
    38,2061
  • ALTIN
    2934.99
  • BIST100
    10019.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Gönül Elçileri'' projesi dünya sahnesine çıktı
Güncel

''Gönül Elçileri'' projesi dünya sahnesine çıktı

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta dün düzenlenen yan etkinlikte, Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modeli, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatıldı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
''Gönül Elçileri'' projesi dünya sahnesine çıktı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde dün New York'ta düzenlenen "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlıklı üst düzeyli yan etkinlikte, koruma altındaki çocukların güvenliği ve huzuruna yönelik başlatılan Gönül Elçileri Projesi, küresel düzeyde ele alındı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1961'den bu yana resmi olarak sosyal sisteme dahil edilen koruyucu aile sistemini sarsılmaz bir kararlılık ve bağlılıkla çalışarak daha da geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Göktaş, "Koruyucu ailelerimizdeki çocuk sayısı 2002 yılında 515 iken, Haziran 2024 itibarıyla bu sayı 20 kat artarak 10 bin 268'e ulaşmıştır. Ülkemizde koruyucu aile hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak koruyucu aile hizmetlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırmaya, güçlendirmeye ve tanıtmaya kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu amaçla Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttükleri "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı" kapsamında 81 ildeki vali eşleriyle işbirliği yaparak koruyucu aile hizmetlerini daha kapsamlı bir şekilde tanıttıklarını aktardı.

  • Gönül Elçileri
  • proje

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.