Gönülden öğretmenlik ‘global ödül’ getirdi

Ağrı Doğubayazıt Savcı Hakan Kılıç Ortaokulu’nda 4 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Bursalı Hüseyin Duşbudak, bir yıl sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde proje koordinatörü olarak görev aldı. Duşbudak, bu sürede özellikle dezavantajlı öğrencilere yönelik birbirinden güzel birçok sosyal ve kültürel çalışmayı hayata geçirdi. ‘Bir Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor Projesi’ kapsamında ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 27 bin öğrenciyi sinemayla buluşturan fedakar öğretmen, ‘Paylaşacağın Bir Kitap, Bir Oyuncağın Var Mı Projesi’ ile de başta anaokulları olmak üzere eğitim kurumlarına kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak temin edilmesine öncü oldu.

12 BİN EĞİTİMCİ BAŞVURDU

Engellilere yönelik başlattığı etkinlikler ve çevre temizliğine yönelik projeleriyle de dikkati çekmeyi başaran Duşbudak, 2018 Öğretmenler Günü’nde ‘81 İl 81 İyi Örnek’ programında ‘yılın öğretmeni’ olarak Ağrı’yı temsil etti. Projelerini daha sonra İngilizceye çeviren Duşbudak, 2019’da ise Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen ve 70 ülkeden 12 bin eğitimcinin başvurusunun kabul edildiği ‘Global Öğretmen Ödülleri’ yarışmasına başvurdu. Değerlendirmelerin ardından bu alanda dünyadaki ilk 100 öğretmen arasına girerek büyük bir başarıya imza atan Duşbudak, ödülünü almak üzere 15 Eylül’de Yeni Delhi’de düzenlenecek ödül törenine davet edildi.