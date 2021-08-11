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Gönüllü gençler, Hazar Gölü kıyısındaki çöpleri topladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, Hazar Gölü kıyısındaki çöpleri topladı. Gönüllü gençlerden Besra Özcan 'Daha temiz bir çevre için bizde varız' sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:42
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla bir araya geldikleri göl çevresinde doğaya atılan çöpleri temizledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, çevre kirliliğinin sadece doğaya ve hayvanlara değil tüm insanlığına zarar verdiğini belirterek gönüllüleri göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı tebrik etti.

Gönüllü gençlerden Besra Özcan da "Daha temiz bir çevre için bizde varız" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmaya değinen Özcan, doğadaki kirlilik sorununa çözüm üretmek, bireylere örnek olmak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için göl kıyısında çevre temizliği yaptıklarını ifade etti.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılır bir çevre bırakmak için bu konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Özcan, "Çevreni temiz tut ki geleceğimiz kirlenmesin, doğa da bizim bir evimizdir. Evimizi nasıl kirletmiyorsak çevremizi ve doğamızı da kirletmemeliyiz." diye konuştu.

Gençlik Lideri Ahmet Vahit Boztaş da çevreyi ve doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu, insanların piknik yaparken çevrelerini kirletmemelerini istedi.

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