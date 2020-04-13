Gönüllü gençler kimsesiz vatandaşlar için seferber oldu

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:40

Kentte yaklaşık 10 yıldır hizmet veren ve 6 senedir Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren gönüllü gençler, başlattıkları kampanyalar çerçevesinde yaşlılara ve muhtaçlara yardım elini uzatarak, destek oluyor.

Gençler, daha önce gerçekleştirdikleri kampanyalarla gittikleri evlerin temizliğini yaparken yaşlı ailelere şimdi de sıcak yemek ulaştırıyor.

- YAŞLILARIN EVLERİNE 4 ÇEŞİT SICAK YEMEK ULAŞTIRIYORLAR



İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde oturan ve hastalığı olan 40 yaşlı vatandaşa günlük gıda ve sıcak yemek götüren gönüllü gençler, hayır duası alarak gönüllerde taht kuruyor.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlaması bulunan, kimsesiz yaşlılara günlük sıcak yemek dağıtımına başladıklarını söyledi.

İlk etapta kentte belirledikleri 40 yaşlı vatandaşa günlük 4 çeşit sıcak yemek götürdüklerini ifade eden Kocatürk, "Yaşlılarımızın yemekleri hijyen koşullarına dikkat edilerek kendilerine teslim ediliyor. Onlar yeter ki evde kalsınlar. Bizler dernek olarak yaşlı kimsesiz vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlayacağız." diye konuştu.

- "10 YILDIR YAŞLILARIMIZIN ELİNDEN TUTUYORUZ"



Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını aktaran Kocatürk, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın adreslerini Erzincan Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden aldık. Onlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Gönüllü Gençler Derneği olarak daha önce de farklı kampanyalarla hastalığı olan kimsesiz, ihtiyaçlı, yaşlı vatandaşlarımızın evlerindeki cam temizliğinden yerlerin süpürülmesine, soba borularının temizliğinden odunların kırılmasına kadar pek çok iş yaparak yardım ettik. Biz yaşlılarımızın elinden tutarak 10 yıldır hizmet ediyoruz."

Kentte esnaflık yapan Erkan Çoşkun da kampanyadan haberdar oldukları anda derneğe verdiklerini anlattı.

Ekonomik geliri iyi olan firmaların bu tür hayır kurumlarına destek olmasını isteyen Coşkun, "Gittiğimiz ve gördüğümüz yerlerdeki insanlar gerçekten ihtiyaçlı. Bunu gezdiğimizde daha yakından gördük. Ben bu nedenle böylesine güzel bir kampanya başlattıkları için gönüllü gençlere teşekkür ediyorum. Bizler de ayrıca böylesine anlamlı ve güzel bir kampanyanın içinde olduğumuzdan dolayı da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.