İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7339
  • EURO
    7,3223
  • ALTIN
    358.968
  • BIST100
    94292.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gönüllü kadınlar maske üretmek için üretmek için kolları sıvadı
Güncel

Gönüllü kadınlar maske üretmek için üretmek için kolları sıvadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup kadın, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere tek kullanımlık maske üretimine başladı.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:00
ABONE OL

Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile Lüleburgaz Belediyesi işbirliğinde, 2 bin maskenin üretilmesi için 15 kadın makinelerin başına geçti.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde üretilecek maskeler, pazar yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve belediye hizmet binasına giden vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ve dünyanın çok hassas bir süreçten geçtiğini söyledi.

Yetkililerin, evlerinden çıkan vatandaşlara maske takmayı önerdiğini anımsatan Gerenli, "Maske için talep artıyor. Bu zor günleri toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep birlikte atlatacağız. Maske üretimine katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kooperatifin başkanı Deniz Şahin de belediyenin malzeme desteği ile maske üretimine başladıklarını ve kadınların büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Esenyurt'ta bir binada patlama! O anlar böyle kaydedildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.