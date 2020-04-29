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Güncel

Gönüllü kursiyerlerden sağlıkçılara maske desteği

Sivas Belediyesi Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde gönüllü kursiyerler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için maske üretiliyor.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 15:13 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:13
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Gönüllü kursiyerler merkezdeki üretimi Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, mefruşat hocaları gözetiminde haftanın iki günü sosyal mesafe gözeterek yapıyor.

Sterilizasyon işleminden sonra paketlenen maskeler, başta sağlık kurumları olmak üzere ilgili yerlere ulaştırılıyor.

Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi Müdürü Nursel Karaca, "İnsanlığın içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte gönüllü kursiyerler tarafından başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere vatandaşlarımız için maske üretiyoruz. Emeği geçen kursiyerlere teşekkür ederim." dedi.

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