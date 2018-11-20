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Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor

Teknoloji devi Google, arama sonuçlarında kullanıcıların yorum yapabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Çok yakında arama sayfalarında yorumlar görebilirsiniz.

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Arama devi Google şimdiye kadar pek kimsenin aklına gelmeyecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. Gelen haberlere göre şirket, arama sayfalarında yorum yapabilme özelliğini yakın bir sürede kullanıma sunacağı yönünde.
 
Detaylar şimdilik bilinmiyor
9to5Google'ın haberine göre şirket arama sonuçlarında kullanıcıların yorum yapabilecekleri bölüm tasarlıyor. Şimdilik bu sistemin nasıl çalışacağı tam olarak net olmasa da, Google'ın özellikle spor müsabakaları için böyle bir özelliğin işlevsel olacağının düşündüğü ifade ediliyor.
 
 
Google yeni özellikle ilgili henüz bir detay açıklamış değil ve özelliğin tam olarak ne zaman aktif duruma geçeceği şimdilik bilinmese de, arama devinin bu planı radikal bir değişiklik olarak değerlendirilebilir. Yorumların ne kadar süreyle yayınlanacağı, nasıl bir filtreden geçirileceği ve ne kadar süre arama sonuçlarında görüneceği gibi soruların cevabı ise şimdilik bilinmiyor.
 
(Donanım Haber)

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