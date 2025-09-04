İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

Google çöktü, servislere erişim sağlanamıyor... Bakanlıktan ilk açıklama

Google ve Youtube'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 'Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.' açıklamasında bulundu.

4 Eylül 2025 Perşembe 10:32
Google ve Youtube'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar, Google, Gmail, YouTube gibi servislere erişim sağlanamadığını bildirdi.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık.

Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.

