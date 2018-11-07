Google Haritalar'a kaza ve radar bilgisi özelliği geliyor

Her ne kadar ikisinin de sahibi Google olsa da, Google Haritalar ve Waze arasındaki temel farklardan biri de Waze uygulamasında sürücüler için yararlı ve önemli bilgilerin ayrıntılı olarak sunulması diyebiliriz. Örneğin Waze kullanıcıları kazaları rapor edebiliyor ve buna göre diğer kullanıcılar trafik tıkanıklığına girmeden kendilerine başka bir rota belirleyebiliyorlar.

Şu an test aşamasında

Google'ın Haritalar servisini kullananlar ek olarak Waze uygulamasından da bu tür bilgiler için destek alıyor. Ancak gelen haberlere göre Google, kaza ve radar bilgisinin kullanıcılar arasında raporlanmasına olanak sağlayan bir özelliği test ediyor.

Yeni özelliğin ne zaman aktif olacağı şimdilik belli değil ancak, çok yakında Google Haritalar üzerinden trafikte işinize yarayacak önemli bilgileri alabileceğinizi belirtelim. Bu yenilikler Waze uygulamasına kıyasla çok zengin olmasa da birçok kullanıcıyı memnun edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

(Donanım Haber)