Google News hatası devasa veri tüketimine neden oluyor

Google’ın farklı kaynaklardan haberleri bir arada sunduğu uygulaması News son dönemde kullanıcı eleştirilerine hedef olmuş durumda. Uygulamada yer alan bir hata nedeniyle devasa veri tüketimi yaşanıyor.

Faturalar kabarıyor

Eylül ayından bu yana Reddit, Twitter, Verizon gibi pek çok platformda dile getirilen hata, uygulama arka plana atılsa bile kullanıcıdan habersiz çok yüksek veri tüketimi yapmasına neden oluyor. Eğer telefon bir şekilde WiFi ağından hücresel ağa geçtiğinde ise asıl problem başlıyor.

Bir kullanıcı gece boyunca 7.65GB veri harcandığını belirtirken diğer bir kullanıcı ise 19GB kullanım verisinin büyük kısmının hücresel veri üzerinden gerçekleştiğini ve 240$ telefon faturası geldiğini ifade etmiş.

Google’ın Haziran ayından bu yana uygulamadaki hata konusunda bilgisinin olduğu belirtiliyor ancak şimdiye kadar sorunu çözecek bir güncelleme yayınlanmamış. Bu bakımdan uygulamayı kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.

(Donanım Haber)