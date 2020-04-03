Google Maps uygulamasından edinilen ve 16 Şubat-29 Mart tarihlerini kapsayan verilere göre;
-Restoran, kafe, alışveriş merkezi ve müze gibi yerlerde yüzde 75,
-Toplum taşıma noktalarında (otogarlar, metro istasyonları vb.) yüzde 71,
-Milli park, halk plajı ve limanlarda yüzde 58,
-İş yerlerinde yüzde 45,
-Bakkal, manav, eczane gibi perakende satış yapılan yerlerde ise yüzde 39 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.
Şirket ayrıca, söz konusu istatistiklerin anonimleştirilmiş toplu verilerden çıkarıldığını, ülke nüfusunun tamamının davranış biçimini yansıtamayacağını bildirdi.