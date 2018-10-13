Google’ın kurucularından Larry Page ilk uçan otomobilini 2019’da satacak
Google’ın kurucularından Larry Page’in uçan otomobil geliştirmek için kurduğu ve birbiri ile rekabet ettirdiği üç şirketten biri, geliştirdiği uçan otomobili 2019’da satışa çıkaracak.
Uçan otomobil konusunda kişisel yatırım yapan Larry Page’in The BlackFly VOTL isimli kişisel hava aracının şehir merkezleri dışında, sadece kırsal bölgelerde uçmasına izin verilecek.
Dik şekilde inip kalkabilen uçan otomobilin, havacılık alanında helikopter gibi muamele görmesi bekleniyor.
Ancak helikopter kadar pahalı olmayacağı için çiftlik sahipleri gibi kırsal bölgelerde yaşayan bireyler tarafından alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanılması bekleniyor.
(TechInside)
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