İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5088
  • EURO
    17,761
  • ALTIN
    964.521
  • BIST100
    3279.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görenler gözlerine inanamadı! Petrol istasyonuna iniş yaptı
Güncel

Görenler gözlerine inanamadı! Petrol istasyonuna iniş yaptı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine iniş yapar helikopter şaşkınlığa neden oldu, petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu.

IHA28 Eylül 2022 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı.

Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı.

PETROL İSTASYONUNA ACİL İNİŞ YAPTI

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşılsa da durum aslında görülenden biraz farklıydı.

İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi. Helikopterin planlı olarak istasyonu iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI: İLK DEFA BAŞIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Çetin Meletli, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Yüksek gerilim hatlarını kontrol eden helikopter acil iniş yapmak istedi. Bizimde sahanın müsait olduğunu görünce yaktı ikmali için bizim sahayı tercih etti. Bizden izin alarak geldiler. Acil olarak indiler. Memleketimizde de ilk defa böyle bir şey oluyor. Sanayi esnafı heyecanla izledi. Helikopter fazla beklemedi. Yakıt ikmalini yapıp sonra görevine devam etti. İlk defa başımıza geliyor. Şok içinde izledik. Bize de güzel bir anı oldu" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.