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Görenler hayrete düştü! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

Ankara 'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.Olayı görüntüleyen Kutay İ., ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını söyleyerek, 'Görünce şaşırdım. Emniyete bilgi verdim' dedi.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:05
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Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi'nde dün akşam, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BRU 248 plakalı otomobil görenleri hayrete düşürdü. Kutlay İ. tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, 2 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı görüldü. Bagaja yüz üstü uzanan çocuklardan birinin elini aracın dışına sarkıttığı fark edildi. Otobüslerinin de sık kullandığı yoldaki tehlikeli yolculuk bir süre bu şekilde devam etti.

Olayı görüntüleyen Kutay İ., ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını söyleyerek, "Görünce şaşırdım. Emniyete bilgi verdim" dedi.

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