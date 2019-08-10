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Görenleri duygulandırdı: Melek dayıma geldim

DENİZLİ'de Kurban Bayramı öncesi, şehitlik ziyareti düzenlendi. Protokol üyeleri mezarlara karanfiller bıraktı. Ziyaret sırasında 4 yaşındaki Zeynep Ada Sümer, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan İsa Özmen'in mezarına, 'Melek dayıma geldim' diyerek sarılması, duygu dolu anlar yaşattı.

  • DHA
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Denizli protokolü Kurban Bayramı nedeniyle Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit yakınlarıyla bayramlaştı, mezarlara karanfil bıraktı.
 
Şırnak'ta 1992 yılında vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Piyade Er İsa Özmen'in ailesi de mezarlık ziyareti yaptı. 86 yaşındaki anne Keziban Özmen, oğlunun mezarı başında dualar etti. Şehit Özmen'in kardeşi Fatma Sümer ve kendisini hiç göremeyen yeğenleri 4 yaşındaki Zeynep Ada ve 3 yaşındaki Elif Eda da mezara karanfil bıraktı.  Ziyaret sırasında dayısını hiç göremeyen Zeynep Ada'nın "Melek dayıma geldim" diyerek mezar taşına sarılması, görenleri duygulandırdı.
 
'OĞLUM KİMSENİN KALBİNİ KIRMAZDI'
 
Her bayramda oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirten Keziban Özmen, "Allah'ım böyle uygun gördü, oğlumu yanına aldı. 4 kızım bir oğlum vardı o da şehit oldu. Oğlum vatan borcunu ödedi, bizleri gururlandırdı. Oğlum kimsenin kalbini kırmazdı, kimseye kötü bir söz söylemezdi. Bu vatan için anneler oğullarını seve seve askere göndersin. Askerlerimiz, bu vatanımız için şehit oluyor. Bu yavrularımız olmasa vatanımızı kim koruyacak? Bir oğlum daha olsa vatanım için onu da seve seve şehit verirdim. Yeğenleri, 'Melek dayım' diyerek mezarına geliyorlar. Hiç görmemelerine rağmen buraya seve seve geliyorlar" diye konuştu.

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