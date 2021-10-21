Görenleri tedirgin eden görüntü: Ölü balıklar bir bir kıyıya vurdu

DHA 21 Ekim 2021 Perşembe 16:03 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:03

Dicle Nehri'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Nehrin, yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'nün altındaki bölümünde su seviyesinin düşmesi nedeniyle ölü balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle etrafa kötü koku yayılmaya başladı.

Bölgede yaşayan Ahmet Akbaş, su seviyesinin azalmasıyla balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi. Akbaş, "Kötü koku veriyor bu durum. Turistler kaçmaya başlıyor. Çok kötü bir koku oluyor. Balıklar da ölüyor. Su seviyesi daha önce yüksekti. Turistler keyif alıyordu. Manzarası da güzeldi. Şimdi ise çöplükler ve yosunlar ortaya çıkmış. Balıklar da ölmüş halde" dedi.