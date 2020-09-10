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Görevden alınan kaymakamlarla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, 'Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır.' dedi.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:04
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi. Bunların tamamı 10-12 yıldır görev yapan isimler." dedi.

Bakan Soylu, "PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar." diye konuştu. 

 "BEN SENİN GİBİ BİRİNİN ADAMI DEĞİLİM"

Bakan Soylu, "O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim. Bu milletin adamıyım. kimin adamın olduğu da belli, kimlerle iş tuttuğunuz belli, kime uşaklık yaptığınız belli." ifadelerini kullandı.

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