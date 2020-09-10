Görevden alınan kaymakamlarla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi. Bunların tamamı 10-12 yıldır görev yapan isimler." dedi.
Bakan Soylu, "PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar." diye konuştu.
Bakan Soylu, "O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim. Bu milletin adamıyım. kimin adamın olduğu da belli, kimlerle iş tuttuğunuz belli, kime uşaklık yaptığınız belli." ifadelerini kullandı.