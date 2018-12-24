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Görevden dönen zırhlı askeri araç devrildi: 2 askerimiz yaralı

Hakkari’de görevden dönen zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz yaralandı.

  • İHA
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 Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van karayolu üzerindeki Gençlik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. ‘Kirpi' adı verilen zırhlı askeri araç, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Ters dönen zırhlı araçta bulunan askerlerden 2'si hafif şekilde yaralandı. 
 
Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, zırhlı araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.  

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