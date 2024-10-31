İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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