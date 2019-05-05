Görevdeyken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Şehitkamil ilçesindeki Hava Radar Komutanlığı´nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken rahatsızlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Demir´in cenazesinin yarın memleketi İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.