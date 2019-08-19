Vali Güzeloğlu HDP'nin bayrak düşmanlığını bu sözlerle anlattı: Kimlik kartlarından ve logodan kaldırmışlar
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Güzeloğlu, 'HDP'li belediye seçim sonrası şanlı Türk bayrağımızı belediye kimlik kartlarından ve belediye tanıtım logosundan kaldırmıştır.' dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte Güzeloğlu'nun açıklamasından satır başları:
"Halka hizmet için varolan belediyenin kaynakları kayyum öncesi dönemde PKK terör örgütü uzantılarına tahsis edilmeye başlanmıştır.
HDP'li belediye seçim sonrası şanlı Türk bayrağımızı belediye kimlik kartlarından ve belediye tanıtım logosundan kaldırmıştır. Vicdanı yaralayıcı bir dizi uygulama gerçekleştirildi.
İşine bağlı, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her personelimizle hizmet vermeye devam edeceğiz.
Diyarbakır'ın her köşesine hizmet götüreceğiz. Ertelenen ve geciken hizmetler hayata geçecektir.
Terör örgütüyle ilintili olanlar için gereği yapılacak."
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