Vali Güzeloğlu HDP'nin bayrak düşmanlığını bu sözlerle anlattı: Kimlik kartlarından ve logodan kaldırmışlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Güzeloğlu, 'HDP'li belediye seçim sonrası şanlı Türk bayrağımızı belediye kimlik kartlarından ve belediye tanıtım logosundan kaldırmıştır.' dedi.