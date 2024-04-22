İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,54
  • EURO
    34,6052
  • ALTIN
    2453.25
  • BIST100
    9742.95
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göreve gelir gelmez verdiği sözleri tutmaya başladı
Güncel

Göreve gelir gelmez verdiği sözleri tutmaya başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Nisan Çarşamba günü Hafif Raylı Sistem Projesi'nin protokolünün Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanacağını bildirdi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Göreve gelir gelmez verdiği sözleri tutmaya başladı
ABONE OL

Genç, AA muhabirine, "Hafif Raylı Sistem Projesi"nin, seçim döneminde Trabzonlulara verdikleri sözlerden biri olduğunu söyledi.

Bu dönem çalışacakları 3 temel konunun birincisinin hafif raylı sistem olduğunu ifade eden Genç, "Bu sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluru ile halkımızla paylaştık. Çünkü Trabzon'umuzda bu konuda bir beklenti var. Hem şehir içi ulaşım noktasında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak hem de Trabzon'umuza vizyon anlamında da değer katacak bir proje." dedi.

Genç, stadın bulunduğu Akyazı mevkisinde yoğun trafik sirkülasyonu yaşandığına dikkati çekerek, "Hemen onun batısında şehir hastanemizin yapılması itibarıyla daha fazla yoğunluk olacağı muhakkak. Bunu bekliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Akçaabat ile Yomra arasında hafif raylı sistemi hemşerilerimizin hizmetine sunmak." diye konuştu.

Projenin ilk etabının protokolünün imzalanacağını kaydeden Genç, "İlk etabımız yeni stadyumumuzun, şehir hastanemizin olduğu alanımızla Atatürk Alanımız, Meydan bölgemiz arasındaki trafiğin en yoğun olduğu alanımızda 8,7 kilometrelik kısmı için inşallah 'Bismillah' diyoruz." ifadesini kullandı.

- "AMACIMIZ AKYAZI İLE MEYDAN ARASINDAKİ ETABIMIZIN 2025 İTİBARIYLA STARTINI VERMEK"

Genç, projenin protokolünün 24 Nisan'da imzalanacağını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah 24 Nisan Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürümüz şehrimize gelecek. Bu işin protokolünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak imzalayacağız. Arzumuz, amacımız hızlı bir şekilde hareket ederek inşallah proje aşamasını tamamlayıp Akyazı ile Meydan arasındaki etabımızın bir an önce, 2025 itibarıyla startını vermek. 2028'e kadar da bunu tamamlayabilmek."

Temel hedeflerinin kentin "en mutlu şehir" olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'umuzda hemşehrileriyle paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız aynı kararlılıkta. Biz de heyecanla beraber 'Bismillah' deyip birinci taahhüdümüz olan bu işe başladık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi olarak 24 Nisan itibarıyla belediyemizdeki protokolle söz verdiğimiz bu kıymetli hizmeti şehrimize kazandıracak olmanın şimdiden mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz."

  • Trabzon
  • Hafif Raylı Sistem
  • Protokol İmzası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.