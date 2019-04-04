Kocaeli'de görevini devreden eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu eve otobüsle gitti
Kocaeli'de görevini devreden eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu evine halk otobüsüyle döndü.
- AA
AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın'a görevi devreden Karaosmanoğlu, belediye personeliyle vedalaştı.
Karaosmanoğlu’nu, Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile eşi Figen Büyükakın ve 15 yıl boyunca çalıştığı belediye personeli yolcu etti.
Töreninin ardından Karaosmanoğlu, tüm çalışanlara el sallayarak, eşi Behiye Karaosmanoğlu ile 630 hat numaralı Yuvacık otobüsüyle Büyükşehir Hizmet Binası’ndan ayrıldı.
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