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Güncel

Görevi devreden Gül'den Bakan Bozdağ'a teşekkür mesajı

Adalet Bakanlığı görevini Bekir Bozdağ'a devreden Abdulhamit Gül, teşekkür mesajı yayımladı.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 18:58 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:01
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Gül, mesajında, Adalet Bakanlığı görevini devraldığı Bekir Bozdağ'a bu önemli vazifeyi yeniden devrettiğini belirtti.

Bozdağ'a muvaffakiyet dileyen Gül, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle adalet alanında reformcu anlayışla tüm vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Gül, "Bakanlığımız bünyesindeki bütün arkadaşlarımızla aziz milletimizin adalete kolay ve hızlı erişebilmesi, adaletin doğru tesis edilmesi için gece gündüz çalıştık. Elbette her makam gelip geçicidir, asıl olan milletin kalbinde yer almaktır. Bu aziz milletin bir ferdi olmak en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

Gül, görev süresince başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kabinedeki diğer bakanların da desteğiyle Gaziantep'te de önemli yatırımların yapılması için çaba gösterdiklerinin bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Kıymetli milletvekillerimizle, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, tüm belediye başkanlarımız, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde gazi şehrimizi daha iyi noktalara taşıma gayretinde olduk. Kendilerine bizlere, Gaziantepli hemşerilerime gösterdikleri destek için müteşekkirim. Aziz milletimize ve Gaziantep'e ömrümüz yettiği sürece hizmete devam edeceğim."

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