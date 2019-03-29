Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan tanıtım filminde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, terör örgütünün suistimal ettiği belediyelerde yapılan görevlendirmeler sonrası 2 yıl boyunca yapılan hizmetlere yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan tanıtım filminde, görevlendirmeler sonrasında söz konusu bölgeye "bereket" ve "huzurun" geldiği belirtilerek, vatandaşların belediye hizmetiyle tanıştığı vurgulandı.

"Cesaret, inanç ve fedakarca" yapılan çalışmalar sonucunda, bu şehirlerin gecesinin de gündüzü gibi "ışıl ışıl" olduğu ve sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı dile getirilen 66 saniyelik videoda, emeği geçenlere de teşekkür edildi.

Tanıtım filminde, ayrıca terörle mücadelede bugüne kadar vatan için canını veren şehitler rahmetle, gaziler ise şükranla anıldı.