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Görevlendirme yapılan belediyenin projesi AB tarafından kabul edildi

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, Avrupa Birliği'nin 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında Yunanistan'ın Delta Belediyesiyle iş birliği yapacak.

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Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, Delta Belediye Başkanı Efthimios Fotopoulos'un da katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, belediye olarak bir ilke imza atmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ile AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı ve kalıcı ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Pamuk, "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Yunanistan'ın Delta Belediyesi ile protokol imzaladıklarını dile getirdi.

Pamuk, projenin, Türkiye ve AB üyesi ülkeler arasındaki uygulamalar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ilk projemiz kapsamında imzalanan protokolümüzü bugün hayata geçiriyoruz. Belediye olarak bir AB projesinin kabul edilmesinden dolayı mutluyuz. Projeyle özellikle kentsel yeşil alanlar ve ormancılık hakkında uzmanlık kazanmak için Delta Belediyesi ile iş birliği yapacağız. Yerel yönetimlerin kapasitesinin arttırılması noktasında Delta Belediyesi ile iyi örnekleri karşılıklı göreceğiz, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağız. Akdeniz ile Delta sınırlarında yaşayan vatandaşlar arasından karşılıklı dostluğu ve anlayışı güçlendirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor."

Pamuk ile Delta Belediye Başkanı Fotopoulos, daha sonra birbirlerine karşılıklı hediyeler sundu.

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