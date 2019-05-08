Görme engelli çocuklar için Braille baskılı ‘Cin Ali’ geliyor

Rasim öğretmenin ailesi tarafından 2016’da ‘Cin Ali hepimizin’ denilerek kurulan Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı, bu çizgi kahramanı tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkati çekiyor. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı, Rasim Kaygusuz’un kızı Nevin Kaygusuz Apaydın, Cin Ali ve Rasim Kaygusuz’u merak edenler için vakıf binasında bir müze kurmaya karar verdiklerini söyleyerek, “Cin Ali Müzesi için uzun zamandır çalışıyoruz. Bizim görünen yüzümüz bu müze olacak. Resmi açılışını ekim ayında yapmayı planlıyoruz” dedi.

KABARTMA PANOLAR

Görme engelliler için şekil eğitimini de Cin Ali ile başlatmayı düşündüklerini belirten Apaydın, “Cin Ali serisi Braille alfabeli olarak da basılıp okullara gönderilecek. Cin Ali’yi herkes bu kadar çok seviyor. Görme engelli çocuklar da sevsin, tanısın istiyoruz. Müzemizde de bir bölüm olacak. Sadece kitapları Braille olarak basmak değil şekillerini de anlatmak için büyük panolar halinde kabartma yaptırıyoruz. Cin Ali’yi de tanıyacak böylelikle. Görme engellilerin eğitimlerine ufak da olsa böyle bir destek vermek istedik” ifadelerini kullandı. Apaydın, “Cin Ali, aslında bizden biri. Bayramda misafir geliyor, kolonya tutuyor. Büyüklerinin elini öpüyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşıyor. Kitaplardaki bir diğer özellik de Cin Ali’nin hep gülümsemesi. Kitaplarda hep mutluluk, neşe vardır. Kötü bir şey yoktur. Bu kadar çok sevilmesinin nedenlerinden biri de bu olsa gerek” değerlendirmesinde bulundu.