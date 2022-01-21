Görme engelli öğrenciye duygulandıran hediye

DHA 21 Ocak 2022 Cuma 18:04 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 18:04

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi okul idaresi tarafından gelen talep doğrultusunda belediye, görme engeli 10'uncu sınıf öğrencisi İrem Fitoz'a karne gününde sürpriz yaptı. Piyano çalan İrem Fitoz için 'Görme Engelli Takip Sistemi Yolu', bir gün de yapılarak karne gününe yetiştirildi. Her gün sınıf arkadaşı Nihan Turan tarafından karşılanan ve ihtiyaçları giderilen İrem Fitoz, bundan sonra okula kendi girebilecek ve içeride rahatça ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan İrem Fitoz, "Benim için bu yolu yapmış oldukları için çok mutluyum" dedi.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, kendilerine her konuda destek olan Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk ve ekibine teşekkür etti.