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Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi. 
 

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

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Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

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