22 Eylül 2021 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:04

Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne ait bir araçtan içki servisi yapıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas durumu, "İBB'nin alkol satışından sonra şimdi de CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi aracı alkol servisi yapıyor." diyerek paylaştı.

Arvas'ın görüntüleri paylaştığı gönderide, "CHP'li belediyeler bir belediyenin asıl yapması gereken hiçbir işi yapmayıp yapmaması gereken her işi yapıyor." ifadeleri de yer aldı.